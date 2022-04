Aumentos salariais? “Não podemos acrescentar um motor interno à inflação”

Na sua estreia como ministro das Finanças no dia da entrega do Orçamento do Estado, Fernado Medina destaca as novas medidas para combater os efeitos da guerra na Ucrânia e afasta que se trate de um orçamento austero. Sobre a inflação de 4% que prevê no documento, sublinha que “a taxa de inflação é uma média. As pessoas não estão todas sujeitas à mesma pressão sobre os preços. As respostas que damos são respostas sólidas relativamente a públicos mais vulneráveis”.

