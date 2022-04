A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou esta quarta-feira que a “epidemia mantém uma transmissibilidade muito elevada”. Por isso, Graça Freitas apela à adopção de medidas de protecção individual no período da Páscoa.

Numa conferência de imprensa de balanço sobre a situação epidemiológica em Portugal, Graça Freitas afirmou “nos últimos sete dias registaram-se 60 mil casos” de infecção. “Este número é superior aos picos das curvas epidémicas anteriores, excepto a deste Inverno”, alertou.

Quanto à mortalidade, a directora-geral da Saúde salientou que este é o indicador que traz mais preocupação. Na última avaliação feita pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), este indicador situava-se em 28,5 óbitos por milhão de habitantes numa média a 14 dias – acima do limiar de 20 mortes definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (​ECDC)​. Em Portugal, este indicador “revela uma tendência estável, muito ligeiramente decrescente”.

Graça Freitas sublinhou ainda que Portugal está “longe de ter um Verão descontraído e seguro”. Em resposta às questões dos jornalistas, a directora-geral da Saúde referiu que, apesar disso, “não é previsível” que o país chegue ao Verão “com estes valores” nos indicadores pandémicos.

No que respeita à obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços interiores públicos, como escolas, serviços de saúde ou transportes, uma das medidas de combate à pandemia ainda em vigor, a directora-geral da Saúde referiu que é preciso “ter mais alguma calma”. “Mesmo que não seja obrigatória [no futuro]”, a autoridade de saúde vai “continuar a recomendar máscara nos serviços de saúde e nos lares”.

“Vamos continuar a recomendar enquanto considerarmos que é uma medida protectora”, frisou. “Estamos a descer, mas ainda não chegámos a um patamar baixo.”

Sobre se é previsível que exista um aumento da transmissibilidade e, subsequentemente, um novo agravamento dos indicadores, Graça Freitas respondeu aos jornalistas que “mesmo que haja um impacto” não é de “prever um aumento exponencial do número de casos”.

O Conselho de Ministros aprovou, nesta terça-feira, uma resolução que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia, até às 23h59 do dia 22 de Abril de 2022, mantendo-se, assim, inalteradas as medidas actualmente em vigor, nomeadamente o uso de máscaras no interior dos espaços públicos, serviços de saúde e transportes.

Também para quem não tem a dose de reforço da vacina contra a covid-19 mantém-se a obrigatoriedade do teste negativo nas visitas a lares e em estabelecimentos de saúde. –