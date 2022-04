Atraso no arranque da legislatura adia entrega do relatório de segurança interna

Lei obriga a que o RASI seja apresentado até 31 de Março, mas tal não foi possível devido ao atraso no arranque da actual legislatura, que fez com que o novo Parlamento começasse a funcionar apenas no final do mês passado.

Com a Assembleia da República dissolvida desde o início de Dezembro passado, na sequência do chumbo do Orçamento de Estado apresentado pelo anterior Governo, a entrega do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2021, que, por imposição legal, deveria ter sido entregue no Parlamento até ao final de Março, “sofreu um ajustamento pontual”.