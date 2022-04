Produtos locais e levar uma lista: as dicas de um ambientalista para compras mais “verdes”

Uma ida às compras — seja diária, semanal ou mensal — pode ser uma oportunidade para fazer escolhas mais conscientes e para minimizar o nosso impacto no planeta. Sabendo que os nossos hábitos devem ter em conta o processo de produção, transporte, consumo e descarte, enquanto consumidores devemos escolher produtos tendo em conta não só o preço e marca, mas também o impacto ambiental de todo o seu ciclo “de vida”.

Para responder às exigências dos consumidores, os supermercados souberam reinventar alguns hábitos em prol da sustentabilidade, mas há dicas que podemos adoptar em todas as ocasiões, quer façamos compras nas grandes superfícies ou nos mercados locais.

Segundo Nuno Forner, da associação ambientalista Zero, as dicas são simples e fáceis de adoptar ao nosso dia-a-dia: devemos preferir produtos da época e locais, prestar atenção à validade do que estamos a colocar no carrinho e adquirir mais alimentos a granel, se possível. Dizer não ao consumo “só porque está em promoção” e levar apenas o que nos faz falta é outro dos conselhos de Nuno Forner. A nossa carteira agradece e o planeta também.