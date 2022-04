O aumento do paredão fulminará o ciclo natural das correntes marítimas da praia de Matosinhos e, consequentemente, a atividade económica ali existente de ensino e prática de surf e de outras modalidades de desportos náuticos.

O investimento no porto de Leixões, designadamente o aumento do paredão, tem por principal desígnio permitir o incremento da frequência de navios, cada vez de maior porte, e a otimização da capacidade do porto.