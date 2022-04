Nas últimas semanas, os repórteres do PÚBLICO estiveram em alguns dos principais palcos da guerra da Ucrânia. Em Odessa, assistiram à antecipação do ataque russo; em Kiev, viram como o quotidiano se transformou numa luta contra o invasor; em Irpin e Bucha encontraram a face mais negra da guerra. Em muitos outros lugares viram como são ténues as linhas que separam o mundo livre da barbárie.