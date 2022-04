Aromas do Vinho: Uma garrafeira com muitos mundos

Valença é uma das cidades portuguesas que cresceram dentro de uma fortaleza. Pela localização nas margens do rio Minho, na fronteira, velhas questões com os vizinhos galegos motivaram a construção de um castelo medieval, substituído no século XVII por uma fortaleza mais apta a resistir a tiros de canhão. Passados esses tempos conturbados, a velha fortaleza lá está, cuidada e alindada, a desejar boas-vindas a quem a visite.

É numa rua do velho burgo fortificado que fica a Garrafeira Aromas de Vinho. Abriu as suas portas em finais da década de 1970 e, desde então, o seu dono, João Guterres, não tem parado de inovar, de estudar e de ensinar não só sobre o vinho, mas também sobre a gastronomia regional minhota, sendo autor de três livros: Peixes do Rio Minho – Receitas com História (ed. Afrontamento, 2020), Gastronomia de Valença (ed. Município de Valença, 2022) e Gastronomia Caminhense, com mais um à espera de ser publicado sobre Paredes de Coura.

Voltando à garrafeira, podemos encontrar cerca de 1200 referências “entre vinhos e destilados, porque também sou licorista” diz-nos João. Os vinhos tranquilos que mais vende são os da Região dos Vinhos Verdes e por uma razão interessante: “Uma boa parte dos meus clientes são espanhóis e vêm cá comprar vinho do porto. A pouco e pouco, cativei-os e agora já não dispensam os nossos alvarinhos e loureiros, e um pouco também os trajaduras, as suas castas preferidas.” Por ironia, a sua “jóia da coroa” é um tinto da casta vinhão, de seu nome Aguião, feito à antiga, em lagar com pisa a pé.

João Guterres, fundador da Aromas de Vinho, é também investigador e autor em temas gastronómicos e um comunicador nato. José Sérgio Garrafeira Aromas de Vinho, em Valença José Sérgio Fotogaleria José Sérgio

João Guterres é um homem dos sete ofícios e outros tantos talentos. Fundou uma distribuidora que trabalha muito com a restauração, mas também tem uma interessante actividade comercial em todo o território nacional, Espanha e Angola. E, no primeiro andar do edifício da Rua Apolinário da Fonseca, montou um espaço museológico que recria uma cozinha e uma mercearia dos anos de 1950.

Acabada a escola primária, João foi trabalhar numa fábrica de chocolates local, a Valenciana, entretanto desaparecida, dando uma mãozinha numa fábrica de pirolitos do tio, ao fim-de-semana. Não esqueceu nada do que aprendeu nesses tempos e, comunicador nato que é, hoje visita as escolas da região, ensinando todos esses saberes aos miúdos. Diz-se que só não tem tempo quem nada faz. João Guterres tem ainda tempo para dividir o seu tempo com a Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Valença, sendo o “mesário” responsável pelo fornecimento de 250 refeições diárias a idosos, pobres e crianças das escolas.

Garrafeira Aromas de Vinho

Rua Apolinário da Fonseca, 55, Valença

Tel.: 251826841

Das 10h às 19 h; sábado, das 10h às 14h e das 15h às 19h. Encerra ao domingo

A joia da coroa Aguião Casa da Torre de Aguiã (Arcos de Valdevez) O Aguião é um vinho que respeita a tradição – feito em lagar com pisa a pé –, mantendo o espírito de antigamente, mas actualizou-se, nas uvas colhidas na maturação certa e nos cuidados postos na vinificação. Vinho tinto de cor muito carregada, fresco e com a acidez correcta, é a escolha certa para beber a acompanhar a lampreia, o cozido ou um bom prato de tripas. 6 euros

Este artigo foi publicado no n.º 4 da revista Singular.