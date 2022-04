Costa mantém aumentos já previstos para salários e pensões para não descontrolar inflação

O secretário-geral do PS está reunido com o partido para aprovar um novo Secretariado Nacional socialista. Na abertura do encontro, o também primeiro-ministro explicou algumas das medidas extraordinárias aprovadas sexta-feira em Conselho de Ministros.

Depois de uma semana a ouvir críticas sobre a ausência da palavra “inflação” no programa do Governo, António Costa afirmou que irá manter os aumentos previstos para não a multiplicar “numa espiral que depois ninguém sabe com é que ela se controla”. Dirigindo-se aos militantes socialistas na abertura da comissão política do PS, que decorre este sábado num hotel em Lisboa, o secretário-geral do PS falou também das medidas aprovadas na sexta-feira, em Conselho de Ministros, e que incluem um pacote extraordinário de resposta aos efeitos da crise causada pela guerra na Ucrânia.