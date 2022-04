Ana Catarina Mendes regressa ao órgão de topo da direcção do PS, Alexandra Leitão sai

Novo secretariado nacional do PS terá maior peso ministerial. Direcção socialista é eleita este sábado na comissão nacional do PS, que decorre no hotel Myriad, em Lisboa.

Na roda de cadeiras da direcção socialista, que António Costa justificou com base na mudança de ciclo político, o secretário-geral do PS reforçou o peso do executivo no partido. Contas feitas, o órgão de topo da direcção do partido passa de cinco ministros (eleitos em 2019) para seis ministros (actualmente em funções).