110 Histórias, 110 Objectos: os robôs futebolistas

Um pequeno robô está em campo, faz uma rotação e visualiza a baliza. Não pode chutar porque ainda não tem a bola. Mas guarda a informação. Roda novamente para olhar à sua volta, desta vez encontra e alcança a bola e como se “lembra” onde viu a baliza, vira-se para o lado certo, remata e… está feito o primeiro golo de sempre dos robôs do Técnico no RoboCup! Estávamos em 1998 e o IST dava os primeiros passos nas competições internacionais que misturavam futebol e robótica.

“Nessa altura os robôs praticamente não se mexiam. Até “ver” onde estava a bola já era um sucesso, que é uma coisa que parece trivial. Jogava-se para o zero a zero”, recorda Pedro Lima, professor do departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do IST e investigador no Instituto de Sistemas e Robótica (ISR). No seu gabinete, situado na Torre Norte do campus Alameda do Técnico, acumulam-se taças, cachecóis, bolas de futebol, artigos sobre a participação portuguesa nessas competições e muitas memórias de “cargas de ombros e caneladas” entre robôs.

Os robôs futebolistas do Técnico, hoje representados por este exemplar que não foi desmantelado, foram dos primeiros do país a participar na Middle Size League, uma das categorias da RoboCup, competição internacional de robôs. Trata-se de um computador com rodas e com sensores que pode ser visto nas vitrines da entrada principal do ISR, na Torre Norte. Com cerca de 80 centímetros de altura e com cilindros de aproximadamente 40 centímetros de diâmetro, é constituído por uma caixa, onde se situa uma motherboard, por rodas com motores e um dispositivo baseado nos motores de abrir as portas dos automóveis “comprado na Feira da Ladra ou coisa parecida” que estava ligado a um dispositivo de chuto. Tinha uma câmara que olhava para a frente (mais tarde foi introduzido um sistema de visão unidireccional) e um algoritmo “extremamente simples” que ainda hoje “espanta como era tão eficaz”. “É um robô móvel que pela primeira vez nos permitiu integrar a visão, o controlo e o movimento, tudo numa máquina só”, recorda.

O IST entrou assim, desde muito cedo, neste evento (que é científico e não desportivo), actualmente um dos de maior dimensão na área da robótica. A iniciativa desafia os paradigmas da investigação na área, criando competições em torno de objectivos comuns. O RoboCup surgiu em 1997, por iniciativa de um grupo de investigadores japoneses, após os mediáticos jogos de xadrez entre o supercomputador Deep Blue e o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. “Quiseram lançar um novo desafio para a Inteligência Artificial”, explica Pedro Lima. “A ideia era passar para outro desafio: um jogo dinâmico, em que a bola e os adversários vão mover-se para todo o lado, em que todos os aspectos que os robôs têm que abordar, sobretudo a percepção, vão ser fundamentais”, complementa.

Depois do xadrez virava-se a atenção para o futebol, uma modalidade capaz de atrair ainda mais pessoas. “Em 1998, metemo-nos numa carrinha e fomos até Paris, na altura com três robôs”, recorda. Foi a primeira competição de sempre com participação de equipas portuguesas. Antes, em 1997, já tinha havido uma competição em Loures, apadrinhada por Mariano Gago, na altura Ministro da Ciência e Tecnologia. E em 2004 encheu-se um pavilhão inteiro da Feira Internacional de Lisboa (FIL) com centenas de robôs e cerca de 4 mil participantes.

Muito para além dos holofotes da competição, o RoboCup é também um laboratório vivo de investigação fundamental na área da robótica. “Muitas vezes a investigação aprofunda aspectos específicos, como a percepção, a navegação e o controlo”. Aqui o que tínhamos que aprofundar era a integração de todos estes temas: percepção, raciocínio, acção”, explica Pedro Lima. “O objectivo é resolver os vários problemas técnicos, tirando ilações para outros robôs”, complementa. E têm saído da competição conhecimentos com aplicação em robôs cruciais para operações de busca e salvamento (outra das vertentes do evento) em grandes tragédias ou mesmo para robôs de transporte em armazéns de empresas de entregas.

No Técnico, a participação no RoboCup espelha a experiência na área de robôs colaborativos, que junta investigadores das áreas da inteligência artificial e do controlo automático. “Fomos pioneiros em termos nacionais. Nem sabíamos que havia futebol robótico e a RoboCup”, recorda. A informação chegou através de Manuela Veloso, antiga aluna do Técnico e actualmente investigadora na Carnegie Mellon University, que deu uma palestra sobre a RoboCup, em 1997, com a seguinte mensagem como complemento: “Vocês têm que ir ao próximo...”. E assim foi. Com o projecto surgiram também várias teses de mestrado e doutoramento feitas por alunos do Técnico.

Em 2013, o IST abandonou as competições de futebol no RoboCup, tendo continuado nas ligas de busca e salvamento e robôs domésticos. Quanto à versão futebolística do RoboCup, o objectivo competitivo mantém-se intacto desde o início: “Que em 2050 uma equipa de robôs seja capaz de derrotar o campeão humano da altura”. E Pedro Lima não arrisca prognósticos: “Por um lado espero não estar vivo em 2050 porque depois vão-me confrontar com o objectivo. Não ponho as mãos no fogo se vão ou não conseguir”.

Que tal o nível de competitividade dos nossos robôs? "Nós competitivamente... vamos ser francos: ficávamos a meio da tabela. Na competição francesa [o Técnico participou entre 1998 e 2000] houve uma vez que ganhámos e não merecíamos ganhar e outra que ficámos em segundo lugar e éramos de longe a melhor equipa. O RoboCup era uma coisa muito mais complicada, muito mais competitiva, porque estavam ali as melhores universidades de todo o mundo. Eu gostava de ter ganho alguma, claro. Mas o queria realmente com aquilo era desenvolver muito a nossa investigação, porque era muito motivador para os alunos, e tivemos vários alunos de mestrado e de doutoramento que fizeram case studies baseados no futebol robótico, ganhámos prestígio. Aliás, a nossa equipa mesmo não ficando em primeiro lugar nas competições, houve uma vez que ganhou na categoria “selecção”, que era um misto de resultados desportivos e do impacto científico. De facto, tínhamos impacto e isso era bom. O que não nos corria tão bem era que fazíamos um investimento muito grande em procurar levar as últimas coisas que tínhamos feito em termos de impacto na investigação. E com o tempo aprendemos que isso não era uma boa solução. Um bocadinho como a NASA quando manda um voo para Marte, não manda a última tecnologia, manda a que já está mais estabelecida. Chegávamos lá e aquilo ainda não estava resiliente. Muitas vezes quando nos falhou, foi mais por isso do que os adversários explorarem uma fraqueza nossa. Mas os outros tinham o mesmo problema e nós desfrutávamos disso. Na altura era tudo tão pioneiro que até coisas como os robots da própria equipa irem todos à bola ao mesmo tempo acontecia. Havia o guarda-redes que era um robot distinto e com comportamento distinto. Era um jogador muito interessante que explorámos em várias teses de mestrado de maneiras diferentes. Era muito rico tecnologicamente. Entretanto mudou, passamos a ter comportamentos de defesa, comportamentos de atacante, a capacidade de mudarem dinamicamente de comportamento durante o jogo, ou seja, perante uma situação em que o atacante não esta a fazer grande coisa porque está bloqueado por algum motivo, desiste da bola vai para a defesa e há um defesa que se torna atacante... É uma evolução muito grande. Não havia passes na Middle Size League, no início. Porque é difícil, é muito difícil. O robot que tem a bola tem que saber onde o outro está, tem que fazer um passe com precisão, tudo isso. Neste momento todo o jogo é feito de drible e passes, ou seja, os robots estão sempre com a bola. É táctica pura. Inclusivamente já há jogadas de antecipação muito bonitas." Pedro Lima

