Roubos no topo dos crimes contra os idosos

No ano passado, a PSP e a GNR registaram quase 22 mil crimes contra cidadão com mais de 65 anos, o que configura quase três crimes por hora. A maioria são roubos, embora a internet seja também um campo cada vez mais perigoso para os mais velhos.

Os dados foram divulgados na edição desta quinta-feira do Jornal de Notícias. Nas áreas de intervenção da GNR e da PSP, os crimes contra a propriedade foram os mais praticados em 2020 e 2021, com a PSP apenas a registar 2226 e 2616, respectivamente, deste tipo de ilícito. Já este ano, em Janeiro e Fevereiro, a contabilidade é de 334 crimes deste género, refere o diário.

Sem haver referência exacta ao número de crimes registados pela GNR, o JN cita fonte desta força de segurança, que refere: “Da análise aos crimes registados em 2020 e 2021, os mais participados são os de dano, os furtos do interior de residência, as ofensas à integridade física simples e a violência doméstica contra cônjuge ou análogos”.

A mesma fonte revela ainda que em 2020 se registaram 233 crimes praticados através da internet, número que subiu para 284, no ano seguinte, com destaque para a “burla, difamação e extorsão”.

As burlas sobre uma população geralmente vista como mais vulnerável a este tipo de crimes terão feito uma média de 55 vítimas por semana, entre os anos de 2016 e 2020, refere-se ainda na notícia, depois de analisados os dados conjuntos da PSP e da GNR que revelam 13.400 casos nesse período.

Já ao nível das detenções, há apenas dados da GNR, que indicam que no ano passado foram detidos 359 indivíduos por crimes contra idosos, um número abaixo do de 2020, quando as detenções chegaram às 479.