Morreu o artista de manga Motoo Abiko, criador do Ninja Hattori

Foi no âmbito do duo que formou com Hiroshi Fujimoto que nasceu uma das principais criações do seu estúdio, o gato cósmico Doraemon.

O artista de manga Motoo Abiko, criador do Ninja Hattori e um dos pais de Doraemon, aqui como parte do duo Fujiko Fujio, morreu em Kawasaki aos 88 anos, noticiam as agências internacionais esta quinta-feira, citando a polícia japonesa.

Motoo Abiko foi encontrado sem vida em sua casa esta manhã (hora japonesa), detalha a televisão estatal japonesa NHK, bem como o canal TBS e a agência de notícias Kyodo. As causas da morte estão ainda a ser apuradas.

A longa carreira do artista nascido em 1934 ficou marcada pela amizade com Hiroshi Fujimoto, com quem formou a dupla Fujiko Fujio. Eram ambos da mesma região, Toyama, e tinham a mesma idade. Amigos de infância, começaram cedo a desenhar juntos. Como duo de manga, juntaram-se pela primeira vez em 1951 e oficializaram a parceria em 1954, partilhando tudo: argumento e ilustração.

Quando estavam na casa dos 20 anos, dividiram um apartamento em Tóquio que se tornaria famoso por albergar vários pioneiros da manga moderna, tendo até formado um colectivo conhecido como Shin Manga-To (ou Novo Partido Manga, em português). Nos anos 1960, a produção da dupla e dos amigos que os rodeavam começa a ganhar sucesso e a transitar para o audiovisual, evidenciando-se o seu talento para a manga infantil e juvenil.

É em 1969 que nasce Doraemon, o gato-robot azul sem orelhas que ascenderia a ícone cultural do Japão e que actualmente é um dos franchises de media mais rentáveis do mundo – alimenta séries de televisão, longas-metragens, música e inúmero merchandising. O principal responsável pela sua criação foi Hiroshi Fujimoto (que morreu em 1996), que assinava como Fujiko F. Fujio, mas a personagem foi engendrada no âmbito da dupla Fujiko Fujio. A história de Doraemon ficou inacabada quando Fujimoto morreu com cancro, aos 62 anos, e, apesar de a filiação da história do gato de ficção científica passar também por Motoo Abiko (na dupla Fujiko A. Fujio), este resistiu sempre a escrever a dar-lhe sequência ou a inventar-lhe um final.

Queria “proteger-se”, cita a agência de notícias AFP. “Quando lia [os livros de manga de Doraemon], influenciavam-me e dizia a mim mesmo ‘Não sou capaz de desenhar assim’.”

O duo desfez-se no final dos anos 1980 por divergências insanáveis. A criação a solo mais conhecida de Motoo Abiko era mesmo O Ninja Hattori, também criado no âmbito do duo Fujiko Fujio e nascido das suas mãos em 1964.

A versão animada do Ninja Hattori passou no Canal Panda, dobrada em espanhol e com legendagem em português.