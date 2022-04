We Want Kennedy! We Want The Stones!

Por estes dias, a guerra entra no nosso domicílio. É uma torrente de imagens que há muito nos cerca, imagens que já não precisamos de procurar. Com inúmeros canais televisivos de informação a produzirem uma cada vez maior percepção de desinformação, olhamos para essas imagens, para a sua montagem, como tendo conteúdo propagandístico que nos recorda o século XX e a tão longínqua quanto presente Guerra Fria. São, afinal, tantas imagens que apenas exponenciam a decifração da realidade como miragem. Os telejornais avisam-nos de que nos estão a ocultar as imagens mais perturbadoras. Mas duvidamos dessa ética e da eficácia dessas escolhas. Que tipo de empatia com os acontecimentos terríveis de uma guerra podemos esperar por parte de um espectador passivo que recebe estas imagens no prime time fatiadas entre soap operas, concursos de culinária ou de remodelação de casas ou uma série no streaming?