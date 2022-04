Uma “fotografia” da escola, da hierarquia, das relações entre “classes”

Com licença do leitor curioso por saber o que raio acontece “quando neva na Anatólia”, explicamos já: quando neva na Anatólia, encrava tudo. Ou assim diz o filme de Ferit Karahan, uma fábula, compacta e em continuidade de espaço e de tempo, da impotência e da sobranceria institucionais do estado turco, contendo ao mesmo tempo um raccourci crítico do tratamento dado, na Turquia, à minoria curda (que é a etnia do realizador, nascido em 1983).