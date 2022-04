MP acusa coronel que chefiou Comandos de falsificação de documento relacionado com curso fatal de 2016

O coronel Luís Filipe Dores Moreira que comandava o Regimento dos Comandos quando dois instruendos morreram na Prova Zero, em Setembro de 2016, foi acusado pelo Ministério Público de falsificação de um documento relativo a essa prova do curso 127. A acusação foi deduzida esta terça-feira pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa contra o alto oficial que deixou a chefia do regimento nesse mesmo ano e contra aquele que era o adjunto da secção de formação à data dos acontecimentos.

Numa nota publicada no seu site, a Procuradoria-Geral da República informa que os factos que levaram à acusação de ambos pela prática, em co-autoria, de um crime de falsificação de documento “ocorreram na sequência da Prova Zero do 127º Curso de Comandos, no âmbito da qual morreram dois instruendos”.

E acrescenta que “à data, um dos arguidos exercia funções de Comandante do Regimento de Comandos e o outro era Adjunto da Secção de Formação”. Mais, diz, que “de acordo com a acusação, depois do Ministério Público ter solicitado ao Regimento de Comandos o Guião da Prova Zero, o primeiro arguido, ocultando o facto de nunca ter existido um guião específico, fez juntar ao processo no qual se investigavam as circunstâncias em que morreram os instruendos, um documento produzido em momento posterior à referida Prova Zero”.

Luís Filipe Dores Moreira estava a ser investigado desde Junho de 2017 quando a procuradora Cândida Vilar deduziu a acusação de 19 Comandos por crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física e extraiu uma certidão para a abertura de um novo inquérito ao chefe do regimento no âmbito desse curso.

No entender da magistrada do Ministério Público, na altura, o objectivo de Dores Moreira seria ilibar o Regimento dos Comandos (enquanto instituição) e demarcar-se ele próprio (enquanto chefe do Regimento) da decisão de restringir o consumo de água dos instruendos a três litros por dia.

O guião por si entregue no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, em Setembro de 2016 para ser junto à investigação das mortes na Prova Zero de Hugo Abreu e Dylan da Silva, indicava um mínimo de cinco litros de água por dia por instruendo, quando na realidade o guião usado neste curso e nos anteriores mantinha o habitual consumo de água a três litros diário como referência.