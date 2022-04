Bispo de Leiria-Fátima confirma “vontade” do Papa de estar no Santuário em 2023

José Ornelas está em Roma onde se deslocou para um encontro com Francisco.

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, revelou este domingo que o Papa Francisco lhe transmitiu a vontade de visitar o Santuário de Fátima no próximo ano, no âmbito da sua deslocação a Portugal para encerrar a Jornada Mundial da Juventude.

Em mensagem enviada aos participantes na 89.ª Peregrinação Diocese de Leiria-Fátima ao Santuário, José Ornelas, que se encontra infectado com covid-19 em Roma, onde se deslocou para um encontro com o Papa, escreveu que Francisco “reconfirmou a sua vontade de vir a Fátima, no âmbito dessa manifestação de fé e testemunho dos jovens cristãos de todo o mundo [Jornada Mundial da Juventude]”.

“Respondendo ao seu apelo, queremos ser uma Diocese aberta e acolhedora desses jovens que peregrinarão até Fátima no âmbito do encontro mundial em Lisboa”, acrescentou José Ornelas na sua mensagem lida aos peregrinos presentes no santuário.

Por se encontrar infectado com covi-19, o bispo ficou impedido de estar na peregrinação diocesana, que seria a primeira enquanto bispo de Leiria-Fátima, cujas cerimónias estão a ser presididas pelo cardeal António Marto, bispo emérito da diocese.