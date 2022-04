Um dia extraordinário

Na terça-feira, dia em que foi inaugurada a exposição Interferências – Culturas Urbanas Emergentes , no MAAT, dava para pensar sobre como precisamos de momentos inspiradores que rachem o cinismo, e revelem mais do que o horror, sem resvalar para o romantismo oco.

Todos os dias nos confrontamos com a fealdade do mundo. Guerras, exclusões, distopias, cinismos. Há um excesso de motivos para nos devolver as misérias e violências que nos rodeiam. Ao mesmo tempo proliferam os discursos de inevitabilidade. Ou quando se pensa noutras opções de vida é sempre a partir do determinismo económico. Nada de novo. Mas é preocupante a míngua de possibilidades de mudança. A ausência de novos horizontes. O ampliar dos limites do possível.