O Tremor está de volta e promete continuar a não ser só um festival de música

O festival que abala a cena cultural açoriana decorre de 5 a 9 de Abril, mas já começaram as residências artísticas. Este ano, além da música e dos concertos-surpresa, há uma orquestra modular e jantares com a comunidade de Rabo de Peixe.

No salão do Centro Paroquial de São José, no centro de Ponta Delgada, nos Açores, 30 pessoas estão sentadas em círculo. Apresentam-se uma a uma: nome, idade, profissão e signo. Depois, revelam os gostos. Quando algum dos presentes não percebe uma parte, interrompe e questiona. A conversa flui naturalmente.