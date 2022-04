Livros Pedidos: Susana Ventura à conversa com José Neves no CCB

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, vamos mergulhar até Setembro nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 17.º episódio do podcast Antecâmara, ouvimos Livros Pedidos. Para a sua residência, a arquitecta Susana Ventura, autora do programa Aforismos Espaciais para a Rádio Antecâmara, pediu aos arquitectos José Neves, Pedro Maurício Borges, Luísa Bebiano e Inês Dantas para seleccionarem um excerto de um livro ou livros, ou um poema ou vários poemas, para lerem e conversarem sobre a relação entre arquitectura, literatura e poesia.

Neste episódio, ouvimos o arquitecto José Neves, autor da reabilitação do Cinema Ideal, da reabilitação da Escola Francisco de Arruda e do Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras, entre outras obras. José Neves optou por seleccionar um conjunto de poemas musicados ou canções, dos Beatles, Bob Dylan, The Kinks, José Mário Branco, entre outros intérpretes, para conversar sobre a condição do arquitecto e a criação de arquitectura, que pode ter início em questões prosaicas, mas como fim um habitar poético.

Livros Pedidos é o “lado B” do programa Aforismos Espaciais da Rádio Antecâmara, que tem início num pedido a vários arquitectos para seleccionar um excerto de um livro de ficção ou de poesia, a partir do qual se irá conversar sobre literatura, arquitectura, cinema e, eventualmente, outras expressões artísticas.

Conduzido por Susana Ventura, arquitecta e doutorada em Filosofia, coloca a questão: poderá o arquitecto imaginar e criar um espaço nunca construído sem, inconscientemente, povoar o seu traço com palavras um dia lidas e acolhidas pela memória?

A ficção e a poesia são, quase sempre, fios invisíveis na composição arquitectónica. Não se trata de estabelecer correspondências entre estruturas, cadências e ritmos, mas de evocar uma matéria informe que só a ficção e a poesia conseguem moldar, aproximando-se dessa vivência indizível dos corpos, a mesma que o exercício de projectar procura tocar. Nos breves casos de um encontro, os espaços adquirem uma reverberação da vida e o poder da rememoração (como um sentimento de presença impessoal e eterno).

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

