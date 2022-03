Ex-ministros Alexandra Leitão, Matos Fernandes e Brandão Rodrigues assumem lugar de deputados

A ex-ministra da Cultura Graça Fonseca pediu a suspensão do seu mandato parlamentar por um período de 90 dias. Deputados elegem hje os vice-presidentes, secretários e vice-secretários e o conselho de administração da AR.

Três dos quatro ministros que deixam o Governo e que se candidataram nas listas do PS às legislativas de 30 de Janeiro assumiram nesta quinta-feira o seu lugar da Assembleia da República: Alexandra Leitão, ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública; João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente e da Transição Energética; e Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação.