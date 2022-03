Premier League retoma as cinco substituições na próxima época

Os clubes da Premier League votaram a favor da reintrodução da regra das cinco substituições por jogo, a partir da próxima temporada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela organização da prova.

As substituições podem ser feitas em três momentos durante os jogos, sendo que as equipas poderão contar com nove suplentes na ficha de jogo.

Os clubes de topo da Liga inglesa foram autorizados a aumentar de três para cinco o número de substituições por jogo em 2019-20, depois da longa paragem imposta pela pandemia de covid-19, e chegaram agora a um entendimento para retomar essa orientação.

De resto, o IFAB (International Board) já tinha recomendado tornar esta regra permanente, mas a Premier League era, até à data, o único campeonato da Europa a rejeitar essa proposta, tendo mantido as três alterações nesta época.

Alguns treinadores, como Ralph Hasenhüttl (Southampton), já se tinham manifestado a favor das cinco substituições, como forma de mitigar um calendário muito exigente, com sobrecarga física para os jogadores. Mas alguns dos clubes com plantéis mais reduzidos contestavam a medida.