International Board vai propor manutenção das cinco substituições no futebol

Medida será discutida e votada em Março do próximo ano, em Zurique.

O International Football Association Board (IFAB), organismo que dita as leis do futebol internacional, anunciou nesta quinta-feira que vai propor a manutenção das cinco substituições por jogo e rejeitar a proposta de alargamento dos intervalos para 25 minutos.

As medidas serão formalmente votadas na reunião executiva anual, agendada para 4 e 5 de Março na cidade suíça de Zurique.

Em Maio de 2020, as cinco substituições no foram autorizadas para facilitar a gestão da saúde e fadiga dos jogadores na retoma das competições em virtude da pandemia de covid-19.

Por outro lado, a proposta da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) no sentido de alargar os intervalos das partidas para 25 minutos e permitir, por exemplo, a realização de espectáculos musicais ou outros durante a pausa, foi rejeitada pelo IFAB.

Os responsáveis do organismo alegaram “potencial impacto negativo no bem-estar e segurança dos futebolistas devido a um eventual maior período de inactividade” entre as primeira e segunda partes dos desafios.