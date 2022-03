Alfa Romeo Tonale acelera para as encomendas

Depois da estreia numa apresentação virtual em simultâneo para o mundo inteiro, o Alfa Romeo Tonale acelera para chegar às estradas no mês de Junho. O primeiro SUV da marca italiana já está disponível para encomenda em Portugal, a partir de 39 mil euros.

O automóvel, apresentado como aquele que “abre um novo capítulo da história” da marca centenária (celebra 112 anos), é também o primeiro modelo da Alfa Romeo como parte do conglomerado Stellantis, no qual tem o desafio de assumir o lugar de marca global premium.

O Tonale começará a ser proposto na Edizione Speciale, baseada no nível de equipamento Veloce e servida pelo 1.5 sobrealimentado de 130cv associado a um sistema eléctrico, de 20cv e 55 Nm, montado no interior da caixa de dupla embraiagem de sete velocidades, capaz de reduzir emissões e consumos.

Para os terceiro e quarto trimestres, aguarda-se o lançamento de uma versão do mesmo motor com 160cv, equipado com turbo de geometria variável, mas também da mecânica plug-in, assente num 1.3 turbo de 180cv ao qual se une um e-motor de 90 kW para uma potência combinada de 275cv e tecnologia Q4, de distribuição de potência às quatro rodas. Esta variante conta com uma autonomia em modo 100% eléctrico de 80 quilómetros em circuito urbano, o que, associado ao facto de apresentar emissões inferiores a 50 g/km, o torna apto a beneficiar da fiscalidade verde. Para tal, conta com uma bateria com capacidade de 15,5 kWh, capaz de suportar carregamentos de até 100 kW, permitindo uma recarga muito célere.

Foto Alfa Romeo Tonale

O SUV, que chega para se posicionar um patamar abaixo do Stelvio, face ao qual tem menos um palmo de comprimento, vai ainda ser proposto com uma solução a gasóleo.

Com 4,53m de comprimento, o Tonale é uma alternativa premium a propostas alemãs como Audi Q3, Mercedes GLA e BMW X1/X2. E o SUV do segmento C, diz a marca, “assinala a metamorfose” pela qual a Alfa Romeo está a passar e “representa uma evolução radical” em termos de conectividade e electrificação. Uma das novidades é o facto de o Tonale chegar equipado com um certificado digital NFT (non-fungible token), que, baseado na tecnologia blockchain, certifica o automóvel no momento da compra. A Alfa Romeo espera com isto obter “grandes benefícios em termos de protecção do valor residual”.

Foto Alfa Romeo Tonale

A conectividade vai assentar num novo sistema de infoentretenimento, assente em dois ecrãs TFT num total de 22,5’’, que, além de ser apresentado como mais reactivo, pode incluir actualizações Over-the-Air e integração com o assistente Amazon Alexa. Além disso, o Tonale promete incluir segurança de primeira classe, integrando sistemas de condução autónoma de nível 2, sem descurar aspectos como o conforto.