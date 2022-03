A despedida de Simone de Oliveira: "Termino a carreira nos termos que eu quis e quero"

Aos 84 anos de vida, 65 anos de carreira, Simone de Oliveira deu esta terça-feira o seu último concerto. "Isto é muito mais do que um adeus. Termino a minha carreira nos termos que eu quis e quero", disse no início, por entre os muitos aplausos de um Coliseu esgotado. Uns dias antes, a cantora e actriz abrira a porta de sua casa ao PÚBLICO. Em pouco mais de uma hora, conversámos sobre os caminhos que a levaram ao Centro de Preparação de Artistas da Rádio e, daí, à RTP. O Festival da Canção, a Eurovisão, a parceria com os poetas que escreveram algumas das canções mais marcantes da história da música portuguesa. A família, e os acasos que fizeram da sua carreira aquilo que hoje é.

O adeus dos palcos pode ser definitivo, mas dela não nos despedimos. O concerto, em pouco mais de uma hora, mostrou porquê.

Leia a reportagem completa.