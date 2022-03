Director nacional do SEF pediu demissão

O despacho de cessação de funções, a pedido do próprio, foi publicado esta terça-feira em Diário da República.

O director nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tenente-general Luís Botelho Miguel, pediu a demissão do cargo, segundo noticiou a Rádio Renascença e o PÚBLICO confirmou.

O despacho de cessação de funções, a pedido do próprio, foi publicado esta terça-feira no Diário da República e assinado pela Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, no dia 28 de Março, produzindo efeitos já a partir de amanhã.

Botelho Miguel era director nacional do SEF desde Dezembro de 2020. Foi nomeado para substituir Cristina Gatões, na sequência do escândalo da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.

O decreto que define a extinção do SEF foi publicado a 12 de Novembro e a lei ditava que a transferência de competências para a PSP, GNR e PJ tinha de ser completada no prazo de 60 dias. Contudo, a 11 de Janeiro, o Parlamentou aprovou um decreto que estende a duração do SEF até Maio.

As razões para a saída do tenente-general ainda não são conhecidas.