Porta-voz da OMS: “A única solução real para a crise humanitária e de saúde na Ucrânia é a paz”

A situação humanitária na Ucrânia “continua a deteriorar-se” e é “crítica” nos distritos de Mariupol e Bucha. Em entrevista por e-mail ao PÚBLICO, Tarik Jašarević, porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) que se encontra actualmente em Dnipro, no Leste da Ucrânia, explica que a interrupção dos serviços e a falta de suprimentos “representa um risco extremo para pessoas com doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, VIH e tuberculose, que estão entre as principais causas de morte na Ucrânia” e poderá ter impacto na saúde a médio e longo prazo.