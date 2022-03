IP identificou cinco locais para deslocalizar terminal de contentores de Loures

Os terrenos do Complexo Logístico da Bobadela vão ser usados no próximo ano para a realização da Jornada Mundial da Juventude.

A Infraestruturas de Portugal identificou cinco possíveis localizações para deslocalizar definitivamente, em 2026, os terminais de contentores de Loures, actualmente instalados no local onde se realizará no próximo ano a Jornada Mundial da Juventude, disse à Lusa fonte da empresa.

Castanheira do Ribatejo (concelho de Vila Franca de Xira), Carregado (Alenquer), Rio Maior, Barreiro e Poceirão são as cinco possíveis localizações identificadas pela Infraestruturas de Portugal (IP) para passar a acolher, a partir de 2026, os terminais de contentores, actualmente localizados no Complexo Logístico rodoferroviário da Bobadela, no concelho de Loures, segundo indicou fonte da IP à Lusa. A mesma fonte ressalvou que, nesta fase, está a ser levada a cabo uma “análise de viabilidade de algumas soluções técnicas” e uma recolha de “contributos ou propostas de outras localizações que possam fazer sentido”.

No entanto, apesar de a deslocalização definitiva só se concretizar em 2026, de acordo com a calendarização aprovada pelo Governo em Abril de 2021, o Complexo Logístico da Bobadela vai ser já alvo de obras de adaptação para acabar com dois dos três terminais existentes, concentrando a actividade apenas num. “O projecto de adaptação do Parque Norte engloba a construção de três novos edifícios para apoio à operação no terminal”, indica a IP, adiantando que a intervenção representará um investimento de cerca de 8,2 milhões de euros.

O objectivo, explica a IP, é proceder à desocupação definitiva da zona sul do complexo, cujos terrenos serão utilizados em Agosto de 2023 para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior evento organizado pela Igreja Católica e que contará com a presença do papa Francisco. “Foi determinado centralizar toda a actividade logística dos três terminais existentes no denominado Terminal Norte, garantindo uma solução com capacidade operacional, que dê resposta às necessidades dos operadores ferroviários e do mercado”, salienta a IP.

O projecto de adaptação do Parque Norte engloba a construção de três novos edifícios para apoio à operação no terminal, “até à sua retirada total e definitiva”. A IP adianta ainda que a intervenção, que ficará a cargo da empresa Mota-Engil, terá um prazo de execução de 180 dias e terá início após concessão do visto prévio do Tribunal de Contas.

A JMJ2023 vai decorrer em Agosto de 2023 na zona do Parque das Nações, em Lisboa, mas abrangendo também parte de território do concelho de Loures.