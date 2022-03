Roman Abramovich e negociadores de paz ucranianos com sinais de envenenamento, avança Wall Street Journal

Após reunião em Kiev, desenvolveram sintomas que incluíam olhos vermelhos, lacrimejar constante e doloroso, e pele escamada no rosto e nas mãos, disseram as fontes ouvidas pelo WSJ .

O oligarca russo Roman Abramovich e os negociadores de paz ucranianos apresentaram sinais que alimentam uma suspeita de envenenamento, após uma reunião em Kiev no início deste mês, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao Wall Street Journal (WSJ).

Após a reunião na capital ucraniana, a 3 de Março, Abramovich, bem como pelo menos dois altos membros da equipa ucraniana, desenvolveram sintomas que incluíam olhos vermelhos, lacrimejar constante e doloroso, e pele escamada no rosto e nas mãos, disseram as fontes ouvidas pelo WSJ.

São sintomas “compatíveis com envenenamento com armas químicas”, segundo o jornal norte-americano, secundada pelo jornal russo, crítico do Kremlin, Bellingcat. Mas especialistas ouvidos pelo WSJ dizem que pode também tratar-se de um ataque com radiação electromagnética.

Segundo os dois meios de comunicação social, Abramovich, juntamente com outro magnata russo, participou nas negociações onde também se encontrava o deputado ucraniano Rustem Umerov. Depois de saírem do encontro, que durou pela noite dentro, os três passaram a noite num apartamento em Kiev, onde começaram a sentir dor nos olhos e inflamação ocular e da pele, sintomas que não pararam até de manhã. No dia seguinte, os três deixaram Kiev para Lviv. Dali seguiram para a Polónia, de onde prosseguiriam para Istambul para conversações mais informais. Foi lá que solicitaram um exame para analisar a possibilidade de terem sido vítimas de um ataque.

Fontes próximas de Abramovich disseram ao WSJ ainda não ser claro quem será responsável pelo alegado envenenamento, mas suspeitavam de membros da linha dura de Moscovo que se opõem a uma resolução rápida da guerra.

Abramovich e os negociadores ucranianos, entre os quais Rustem Umerov, viram o seu estado de saúde melhorar e não correm risco de vida. O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, que se encontrou com Abramovitch, não foi afectado, ainda de acordo com o WSJ.

Desde o início da guerra, a 24 de Fevereiro, que Abramovich, aliado de Putin e empresário relevante no Ocidente (é ainda dono do Chelsea), tem-se multiplicado em reuniões negociais pelo fim do conflito.

O Kremlin não respondeu ao pedido de comentário do WSJ.