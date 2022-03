Macedónia do Norte: uma selecção que não tem nada a perder

Um retrato do adversário que Portugal vai enfrentar na próxima terça-feira no Dragão no playoff de acesso ao Mundial 2022. A equipa balcânica tem jogadores que fazem a diferença e está habituada a surpreender, Itália e Alemanha que o digam.

Três da Croácia, dois da segunda divisão alemã, mais dois da Arábia Saudita, outros dois da Liga espanhola e dois da Liga húngara, um da Roménia, outro da Moldova e outro de Chipre. Foi com estes 15 jogadores (11 titulares e quatro suplentes utilizados) que a Macedónia do Norte jogou no Renzo Barbera, em Palermo, contra o melhor que a Série A italiana tinha para oferecer, e conquistou o direito de continuar a jogar por um lugar no Mundial do Qatar. Vai ter essa oportunidade na próxima terça-feira no Estádio do Dragão e Portugal já está avisado para o que os macedónios podem fazer: resistir e surpreender.