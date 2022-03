Com um golo no minuto 92, de Alex Trajkovski, os macedónios eliminaram a Itália e vão jogar terça-feira, no Estádio do Dragão.

Contra todas as previsões, a Macedónia do Norte será o adversário de Portugal na final do play-off de acesso ao Mundial 2022.

Nesta quinta-feira, em Palermo, a Itália dominou a partida do princípio ao fim, mas, num dos raros ataques dos macedónios, um grande golo de Alex Trajkovski, no segundo minuto de compensação, deixou os campeões da Europa de fora do Campeonato do Mundo.

Com a vitória na Sicília, na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, a Macedónia do Norte defrontará Portugal, que afastou a Turquia com um triunfo, por 3-1.