Oscar Isaac é agora um cavaleiro Marvel e tem Ethan Hawke a seu lado

O PÚBLICO foi a Madrid falar com o protagonista de Moon Knight: Cavaleiro da Lua , a série que se estreia na quarta-feira no Disney+.

Oscar Isaac não foi o primeiro protagonista de Paul Schrader a enveredar pelos filmes da Marvel (Willem Dafoe, por exemplo, foi o Homem-Aranha muito antes dele), mas será certamente o primeiro a trazer com ele um par. O protagonista de The Card Counter – O Jogador é a estrela e Ethan Hawke (que também se cruzou com Schrader em No Coração da Escuridão) o vilão de Moon Knight: Cavaleiro da Lua, a nova minissérie que tem estreia marcada para esta quarta-feira, no Disney+. E foi Isaac, aqui também no papel de produtor executivo, que convenceu Hawke. Adaptada para a televisão por Jeremy Slater, a minissérie de seis episódios foi realizada por Mohamed Diab e pela dupla Justin Benson e Aaron Moorhead.