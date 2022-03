A Melhor Actriz é Jessica Chastain

Jessica Chastain ganhou o Óscar de Melhor Actriz pelo papel de Tammy Faye, a televangelista, em Os Olhos de Tammy Faye, de Michael Showalter, disponível em Portugal no serviço de streaming Disney+.

Chastain já tinha sido nomeada outras duas vezes, ganhou pela primeira vez.

Aproveitou o final do discurso de aceitação, a seguir aos agradecimentos habituais, para uma mensagem de inclusão, falando da comunidade LGBTQIA+, de leis preconceituosas e da compaixão e amor de Faye, a pessoa real que lhe valeu o Óscar.

A estatueta foi entregue por Anthony Hopkins, que disse que concordava com tudo o que Will Smith tinha dito no seu discurso de aceitação, e que era preciso mais paz e amor.