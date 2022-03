Pizarro criticado por Porto estar fora do Governo

No universo dos 17 novos ministros convidados por António Costa para integrar o novo Governo não há um rosto que represente o Norte ou o Porto. Este “desprezo” pela região norte está a gerar mal-estar no PS-Porto.

Os socialistas não encontram razões para que o Porto e o Norte tenham sido afastados do Governo e puxam dos resultados das legislativas de Janeiro no distrito do Porto, onde António Costa venceu em 17 dos 18 concelhos do distrito do Porto. A única excepção foi a Póvoa de Varzim.

O descontentamento no PS-Porto não é só com António Costa. Socialistas com quem o PÚBLICO falou, insurgem-se contra o líder da distrital do PS-Porto, que é apontado como o “grande responsável” por o Porto ter ficado de fora do Governo,

“Há uma perda de peso político do Porto ao longo dos últimos anos e isso vê-se claramente nos governos de António Costa”, afirma um dirigente nacional do partido que não poupa Manuel Pizarro, que não respondeu às tentativas de contacto do PÚBLICO.

“É evidente que o Porto está mal representado neste Governo. A representação do Porto a nível de ministros é zero e as pessoas não gostam disso. Neste caso, a responsabilidade é de António Costa porque os governos tratam-se com as distritais e, neste caso, Manuel Pizarro tem culpas porque não tratou”, acrescenta a mesma fonte sob anonimato.