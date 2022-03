Árvores sem Raízes: Eduardo Costa Pinto à conversa com José Maria Vieira Mendes no CCB

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, ao longo dos próximos meses vamos mergulhar na residência e exposição Sound It, inaugurada pela Rádio Antecâmara a 15 de Março na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 15.º episódio do podcast Antecâmara, voltamos a receber Árvores sem raízes, um programa que tem por base duas premissas: a primeira, de que as sociedades contemporâneas vivem hoje menos ligadas aos lugares que habitam e ao seu entorno, gerando por isso um novo tipo de cultura, aquilo a que Luc Ferry designa por “civilização do desenraizamento”; a segunda premissa relaciona-se com a primeira na medida em que este desenraizamento remete-nos para uma separação mais antiga, entre fenómeno natural e mitologia, o “paradigma ocidental moderno clássico” - “classic modern western paradigm” -, nas palavras de Augustin Berque.

Foto

Em sentido contrário, propomos a construção de percursos pela cidade de Lisboa, físicos e imaginados, e previamente definidos, realizados na companhia de um ou mais convidados. Ao longo desses percursos, fala-se sobre a construção da paisagem contemporânea e da relação do nosso imaginário colectivo com os lugares que habitamos, do modo como transformamos esses lugares e como os lugares nos transformam a nós.

Neste episódio de Árvores sem Raízes, o anfitrião Eduardo Costa Pinto esteve à conversa, na Garagem Sul do CCB, com José Maria Vieira Mendes, dramaturgo e autor da obra Arroios - Diário de um diário. Um conversa sobre o autêntico e a realidade, sobre o ficcional e o artificial, e sobre o movimento entre estes dois lados do real que nunca cessa de interagir.

Este episódio conta com música original de Zé da Esquina e masterização de Miguel Serrão Pereira.

Árvores sem Raízes é um programa mensal de Eduardo Costa Pinto, arquitecto paisagista e investigador independente. Com Frederico Vital Soares, Eduardo desenvolve projectos no atelier Get Out - Arquitectura Paisagista. É ainda curador e co-autor dos projectos Sete Círculos / Seven Circles e O Mais Comprido Museu do Mundo, com o arquitecto Pedro Campos Costa.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

