Considerar um vinho sem sulfuroso como natural é o mesmo que dizer que a Rússia está a libertar a Ucrânia

Há uns seis anos, fiz um vinho de Moscatel Galego sem adicionar sulfuroso. Agora, fui convidado pelos organizadores do mais alternativo certame vínico do país, o Simplesmente Vinho (o próximo decorrerá no primeiro fim-de-semana de Julho), para apresentar esse branco num dos restaurantes do WOW (World Of Wine), em Vila Nova de Gaia, juntamente com outros produtores. Temo que, da minha parte, vá correr mal.