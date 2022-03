Pilotos recebem garantias de segurança e GP da Arábia Saudita vai avançar

Os pilotos de Fórmula 1 deixaram neste sábado a garantia de que irão participar no Grande Prémio da Arábia Saudita, no domingo, depois de terem recebido garantias da organização de que estão reunidas as condições de segurança para cumprir o calendário inicialmente um previsto.

Na sexta-feira ao fim da tarde, um ataque a uma refinaria provocou uma forte explosão perto de Jeddah, a poucos quilómetros do circuito onde irá decorrer a prova. A segunda sessão de treinos livres sofreu um atraso e as preocupações dos pilotos e das equipas subiram de tom.

Joint statement on the Saudi Arabian Grand Prix pic.twitter.com/xsyYpvVmhB — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

As autoridades sauditas apressaram-se a reunir-se com a organização e representantes das equipas, tendo os próprios pilotos também sido envolvidos numa longa reunião que se prolongou pela noite dentro. As garantias de reforço da segurança apresentadas pelo Governo da Arábia Saudita terão, entretanto, sido suficientes para manter o calendário da prova.

“Tivemos uma longa conversa entre nós, com os nossos directores e os responsáveis que dirigem o nosso desporto”, declarou o órgão que representa os pilotos (GPDA), em comunicado. “Debateram-se várias opiniões e, depois de termos recebido garantias do Governo saudita, que nos explicou o reforço das medidas de segurança, decidimos que vamos fazer a qualificação hoje e correr amanhã”.

Os Houthis, do Iémen, afirmaram ter lançado ataques às instalações petrolíferas sauditas, na sexta-feira. As autoridades sauditas confirmaram que a plataforma de distribuição do gigante petrolífero Aramco foi atingida, provocando um incêndio, mas sem baixas humanas.

A coluna de fumo que se formou acabou por gerar uma reacção dos pilotos, que se queixaram de ser difícil manter a concentração nestas condições. “Talvez seja difícil de compreender para quem nunca conduziu um Fórmula 1 neste circuito tão rápido e desafiante, mas é complicado manter a concentração e afastar as preocupações”, explicaram.