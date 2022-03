Júri do PRR “corta” 4300 camas ao plano de alojamento para estudantes do ensino superior

O painel de especialistas escolhido pelo Governo para avaliar as candidaturas a investimento em alojamento estudantil, que serão financiadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “chumbou” 47 das propostas apresentadas no início deste mês. Deste modo, há menos 4300 camas para alunos do ensino superior que podem ser financiadas com dinheiro europeu, anunciou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), esta sexta-feira.