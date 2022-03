Marcelo recusou continuação de Gomes Cravinho na Defesa

A saída de João Gomes Cravinho do Ministério da Defesa foi uma exigência que o Presidente da República fez ao primeiro-ministro, sabe o PÚBLICO. O argumento foi o mau clima criado entre o ministro e várias chefias militares. Isto após um ano de polémicas por causa da nova Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas e também por causa dos conflitos com nomeações de chefes militares que, em alguns casos, envolveram mesmo o Presidente da República, como na “primeira” e falhada nomeação do almirante Gouveia e Melo para chefe do Estado-Maior da Armada no dia seguinte à sua saída do cargo de coordenador da “task-force” da vacinação contra a covid-19.