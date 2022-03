CML propõe ciclovia “pop-up 3.0” na Almirante Reis com regresso à via bidireccional – agora no outro sentido

Uns foram a medo, outros dispostos para voltar a pedir que Carlos Moedas cumpra a promessa eleitoral de terminar com a ciclovia da Avenida Almirante Reis, outros para exigir ao município que faça mais pelo combate às alterações climáticas e que retire carros do centro da cidade. Pelo menos, na noite de quarta-feira, saíram do Fórum Lisboa com uma certeza: o município não tem a intenção de acabar com esta via ciclável e tem uma solução alternativa à actual, ainda que não esteja já fechada.