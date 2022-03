Defesa: um ministério na urgência de uma guerra

A adaptação do futuro Conceito Estratégico de Defesa Nacional aos conceitos da NATO e à bússola estratégica da União Europeia é um desafio a médio prazo.

Quem ficar com a pasta da Defesa Nacional do 23.º Governo, nome que será conhecido esta quarta-feira, tem os deveres marcados para a próxima legislatura. Não há espaço de manobra para novas criações. A invasão da Ucrânia pela Rússia, o ressurgimento de uma guerra na Europa, dita as urgências.