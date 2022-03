Ana Catarina Mendes estreia-se no Governo

É a primeira vez que Ana Catarina Mendes vai integrar um governo do PS depois de ter sido a número dois de António Costa no partido e de ter liderado a bancada parlamentar. Com 49 anos, a deputada – eleita pela primeira vez em 2005 – será ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Ana Catarina Mendes é licenciada em direito pela Universidade de Lisboa e frequentou o mestrado em Novas Fronteiras do Direito no ISCTE. Em 2015 António Costa escolheu-a para ser secretária-geral adjunta do PS, tendo coordenado as campanhas nas autárquicas de 2017, as europeias de 2019 e as legislativas que se seguiram. A líder parlamentar participa no Circulatura do Quadrado, programa de comentário político da TVI.

Como ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes tem nas mãos as relações entre o Governo e a Assembleia da República. Nesta fase, a governante terá uma tarefa facilitada em relação ao seu antecessor (que era apenas secretário de Estado) já que a maioria absoluta dispensa a permanente negociação com outras bancadas. Ana Catarina Mendes irá tutelar a pasta da Igualdade e Migrações (que poderá incluir os refugiados) bem como a da Juventude e Desporto distribuídas em duas secretarias de Estado.