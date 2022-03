Quando se calarem as bombas

No dia 14 Abril de 1999, caía a noite em Stanovc, uma pobre aldeia rural do Kosovo, quando um sérvio, de uniforme militar, sob a ameaça da espingarda AK47, indiferente aos gritos da mãe e dos irmãos, arrancou de casa, à força, a jovem Vasfije Krasniqi, de 16 anos. Pouco depois, na floresta, dentro do velho Zastava branco em que a tinha levado, com uma faca encostada ao pescoço, violou-a oral, anal e vaginalmente. Não saciado na maldade, foi a um café, em Babin Most, e entregou-a a um civil, também sérvio, que a levou para uma casa em construção e a violou com uma pistola apontada à cabeça. O Kosovo estava mergulhado num conflito armado entre Sérvios e independentistas Albaneses. Os bombardeamentos da NATO faziam adivinhar a proximidade da derrota dos Sérvios. A humilhação e a loucura roubaram a humanidade que restava e naqueles meses finais a violação de mulheres e raparigas, que se estima em cerca de 20 mil, transformou-se numa arma de vingança e terror.