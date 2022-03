Dois dias para discutir propostas preliminares no plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa

Pela primeira vez desde que se iniciaram a reuniões de cidadãos com o objectivo de compilar as recomendações feitas nos encontros dos painéis europeus e dos painéis nacionais, na plataforma digital multilingue, nos intercâmbios e nos grupos de trabalho, o plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFoE) vai reunir-se nos dias 25 e 26 de Março para discutir propostas preliminares.

O fim-de-semana será rico em reuniões preparatórias, debates dos grupos de trabalho e discussões políticas. Tudo acontece no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, mas também no espaço virtual, por videoconferência.

As propostas preliminares que serão debatidas foram preparadas, de acordo com uma nota do Parlamento Europeu, “na sequência das trocas de pontos de vista em nove grupos de trabalho do plenário”. Depois do encontro, as propostas serão apresentadas “numa base consensual” ao conselho executivo que “elaborará um relatório em plena colaboração e total transparência com o plenário”.

Também o relatório final da plataforma digital multilingue, baseado nas contribuições dos cidadãos recolhidas até 20 de Fevereiro, será tido em conta nas propostas do plenário.

Ao todo, há quatro painéis de cidadãos a contribuir com ideias sobre o futuro da Europa e estes grupos são compostos por 200 europeus de diferentes idades e origens, de todos os Estados-membros. Além disso, as ideias podem ser apresentadas através de uma plataforma online.