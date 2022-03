Está iminente o regresso de Eriksen aos relvados pela Dinamarca

Covid-19 atrasou integração do médio do Brentford, mas o seleccionador já pode contar com o criativo a partir de quinta-feira.

Christian Eriksen está muito perto de voltar a representar a selecção da Dinamarca. O médio ofensivo do Brentford, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo do Euro 2020, já ultrapassou a infecção por covid-19 contraída na passada semana e estará apto a competir nesta etapa de preparação da equipa para o Mundial de 2022.

“O mais provável é que ele comece no banco contra os Países Baixos e depois veremos como corre em Amesterdão. Mas ele está 100% disponível para jogar em casa contra a Sérvia”, anunciou o seleccionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, em conferência de imprensa

O jogador do Brentford faz parte dos eleitos para disputar os encontros de preparação diante dos Países Baixos (26 de Março) e da Sérvia (29 de Março), mas nos últimos dias esteve afastado do grupo por força da covid-19. Já recuperado, Christian Eriksen está novamente ao dispor da equipa técnica dinamarquesa, sendo que Hjulmand poderá contar com o criativo a partir de quinta-feira.

O seleccionador revelou que a utilização do médio de 30 anos está dependente de uma avaliação por parte da equipa técnica, de modo a perceber o actual estado físico do atleta, que já conta no currículo com 109 internacionalizações e 39 golos.

“Só temos de perceber exactamente o que fez em Brentford, onde começou a treinar-se novamente, no domingo. Antes disso, ele tinha perdido quatro dias de treinos”, explicou Hjulmand, que conduziu a Dinamarca ao Mundial do Qatar ao vencer o Grupo F da qualificação europeia, depois de ter chegado às meias-finais do Euro2020.

Eriksen poderá, assim, representar a Dinamarca pela primeira vez desde 12 de Junho de 2021, dia em que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no embate com a Finlândia.