Argumentistas e produtores tornaram CODA no novo candidato ao Óscar de Melhor Filme

Na última paragem do comboio para os Óscares, CODA — No Ritmo do Coração e Não Olhem Para Cima foram os escolhidos pela Guilda dos Argumentistas da América para se perfilarem como favoritos nas categorias de escrita dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que acontecem dentro de uma semana. CODA já vinha embalado por uma quase surpreendente vitória na gala da Guilda dos Produtores, no sábado, e perfila-se agora como um concorrente com novo fôlego na recta final para os Óscares.