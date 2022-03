Gastão Cruz: Um poeta de hoje e de um tempo antigo

Não faltam na obra de Gastão Cruz (1941-2022) versos que poderiam agora servir de epitáfios, poemas, inteiros livros em que o poeta se entregou a elaborações e declinações da morte. O seu primeiro conjunto de poemas, uma plaquete de 1961, com a qual participou, com 19 anos, no projecto colectivo (com Casimiro de Brito, Luiza Neto Jorge, Fiama Hasse Pais Brandão e Maria Teresa Horta) da Poesia 61, chama-se A Morte Percutiva, um título pouco juvenil, como pouco juvenis eram já esses poemas.