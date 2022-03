Poeta Gastão Cruz morre aos 80 anos

Autor de mais de vinte livros de poemas, mas também ensaísta, tradutor e encenador, Gastão Cruz morreu este domingo em Lisboa, onde estava hospitalizado. Ia fazer 81 anos no dia 20 de Julho.

Natural de Faro, tinha 19 anos quando publicou o seu primeiro livro de poemas, Morte Percutiva, onde era já evidente a busca de uma nova linguagem poética, liberta da retórica neo-realista, mas também do psicologismo da geração da Presença ou de um certo irracionalismo surrealista.

Tensa, trabalhada, preferindo a escassez à eloquência, mas sempre solidamente implantada num real sentido como hostil e malsão – os seus dois livros seguintes chamar-se-ão sugestivamente Hematoma (1961) e Doença (1963) –, a poesia de Gastão Cruz assumiu talvez nos últimos anos uma comunicabilidade mais evidente, mas nem por isso menos coerente com as preocupações formais e os temas centrais de uma obra que, ao longo de seis décadas, construiu uma das mais singulares e devastadoras meditações sobre o tempo de toda a lírica portuguesa.

Licenciado em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Gastão Cruz foi professor do ensino secundário e leitor de Português no King’s College de Londres. Foi também tradutor e co-responsável pela revista literária Relâmpago.

Tradutor de Shakespeare, Strindberg ou Jean Cocteau, foi ainda ensaísta – o essencial das suas reflexões críticas está reunido em A Vida da Poesia (Assírio & Alvim, 2008) –, diseur, organizador de recitais de poesia e encenador, tendo dirigido durante muitos anos o Teatro Hoje/Teatro da Graça, de que foi um dos fundadores.

Vários dos seus títulos mais recentes foram premiados, como Crateras (2000), que recebeu o Prémio D. Dinis, Rua de Portugal (2002), que obteve o Grande Prémio de Poesia CTT, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), A Moeda do Tempo (2009), que venceu o prémio do festival Correntes d’Escritas, ou o seu último livro, Existência (2017), distinguido com o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho, também atribuído pela APE.