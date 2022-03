Um grande retrato de La vita moderna por Raymond Depardon

La vita moderna é o quê? É uma metrópole como Nova Iorque ou o mundo rural francês, é o Piemonte italiano ou uma rulote de tacos numa estrada perdida. Ou um casaco sem cabeça. Também é a maior exposição individual de sempre de Raymond Depardon, ocupando até 10 de Abril o museu Triennale Milano, em Milão, com as imagens deste francês que também é cineasta e fotojornalista. “Tenho grande confiança na realidade, penso que me deu muito nos meus filmes, nas minhas fotografias”, postula o autor numa das paredes da Triennale.