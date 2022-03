Quatro agentes da PSP agredidos fora de serviço em discoteca de Lisboa. Um está em estado crítico

Quatro agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) que estavam fora de serviço foram agredidos este sábado no exterior de uma discoteca na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, quando tentaram parar confrontos. Um dos polícias encontra-se em estado grave.

As agressões aconteceram às 6h30, quando se deram “agressões mútuas entre vários cidadãos”, de acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. Os quatro polícias fora de serviço intervieram no conflito “como era sua obrigação legal, para tentar colocar termo às agressões”.

Face à intervenção, um dos grupos envolvidos nas agressões, com “cerca de dez pessoas”, atacou os agentes.

“Durante a acção policial, um dos polícias foi empurrado e caiu ao chão, onde continuou a ser agredido com diversos pontapés enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões”, descreve a nota do Cometlis, que refere ainda que os agressores se colocaram em fuga.

Os quatro elementos foram encaminhados para o hospital, com o que sofreu mais agressões a estar em estado crítico, “a lutar pela vida”. A CNN Portugal avança que foram assistidos no Hospital de S. José, em Lisboa, e que o indivíduo em estado crítico está em coma.