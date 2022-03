Exercícios de literacia matemática quase não existem nos manuais e isso põe em causa o futuro, alerta OCDE

Estudo da OCDE conclui que existe uma “enorme discrepância entre as orientações curriculares oficiais dos diferentes países e a prática nas escolas tal como é espelhada pelos manuais escolares”.

A escassez de exercícios relacionados com o mundo real é comum nos 19 países analisados pela OCDE para uma radiografia sobre o ensino da Matemática, mas a “situação em Portugal é ainda pior que na média”, alerta o professor da Universidade de Coimbra Jaime Carvalho e Silva, que participou neste estudo intitulado When Practice Meets Policy in Mathematics Education: A 19 Country/Jurisdiction Case Study